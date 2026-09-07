Visite guidée du château, Château d’Amfreville-sur-Iton, Amfreville-sur-Iton
dimanche 20 septembre 2026 · Château d'Amfreville-sur-Iton · Amfreville-sur-Iton
Informations pratiques
Visite guidée du château Dimanche 20 septembre, 15h00 Château d’Amfreville-sur-Iton Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée du château d’Amfreville sur Iton, et du parc dimanche 20 septembre 2026
Château d’Amfreville-sur-Iton 5 rue de l’église 27400 Amfreville-sur-Iton Amfreville-sur-Iton 27400 Eure Normandie 09 55 39 41 75 Château 18e s et 19e s construit au bord de l’Iton
Visite guidée du château d’Amfreville sur Iton, et du parc dimanche 20 septembre 2026
©Hortense de Labriffe
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