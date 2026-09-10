Visite guidée du château de Châteaufer, Châteaufer, Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Visite guidée du château de Châteaufer Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30, 16h30 Châteaufer Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

2026 est l’année du renouveau pour les visites ! La visite guidée présentera les espaces restaurés du premier étage, dont l’exceptionnel décor de peintures murales contemporain de la construction du château en 1660.

Pour réserver en ligne votre visite guidée « Châteaufer, Little Italy in Berry », à l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, cliquez ci-dessous pour atteindre la boutique Route Jacques Cœur afin de réserver votre place !

Durée : 1h30

Châteaufer Châteaufer 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 (0) 248966503 https://www.chateaufer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://route-jacques-coeur.com/boutique-billetterie/ »}] Programme : Renaissance d’une Maison de Champ samedi – Le grand couvert à 18h

dimanche – visite guidée à 10h, 14h et 16h Renseignement et réservation : chateaufer.fr Chateaufer 18200 Bruère-Allichamps

2026 est l’année du renouveau pour les visites ! La visite guidée présentera les espaces restaurés du premier étage, dont l’exceptionnel décor de peintures murales contemporain de la construction du…

©Chateaufer