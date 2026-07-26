Visite guidee du château de Craon CHATEAU DE CRAON Craon

Informations pratiques

Craon

Visite guidee du château de Craon

CHATEAU DE CRAON 11 Avenue de Champagne Craon Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:30:00

fin : 2026-07-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Découvrez l’un des plus beaux châteaux privés de l’ouest

Visite guidée du château de Craon

Découvrez l’intérieur d’une demeure d’exception qui a su conservé son esprit de famille depuis plus de 200 ans .

CHATEAU DE CRAON 11 Avenue de Champagne Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 11 02 Accueil@chateaudecraon.fr

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English :

Discover one of the most beautiful private castles in the west

L’événement Visite guidee du château de Craon Craon a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT53