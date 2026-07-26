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Visite guidee du château de Craon CHATEAU DE CRAON Craon

dimanche 26 juillet 2026 · CHATEAU DE CRAON · Craon

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
CHATEAU DE CRAON
Adresse
11 Avenue de Champagne
Ville
53400 Craon
Département
Mayenne
Tarif
8 8

Craon

Visite guidee du château de Craon

CHATEAU DE CRAON 11 Avenue de Champagne Craon Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:30:00
fin : 2026-07-31 17:30:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Découvrez l’un des plus beaux châteaux privés de l’ouest
Visite guidée du château de Craon
Découvrez l’intérieur d’une demeure d’exception qui a su conservé son esprit de famille depuis plus de 200 ans   .

CHATEAU DE CRAON 11 Avenue de Champagne Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 11 02  Accueil@chateaudecraon.fr

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English :

Discover one of the most beautiful private castles in the west

L’événement Visite guidee du château de Craon Craon a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT53

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