Visite guidee du château de Craon CHATEAU DE CRAON Craon
dimanche 26 juillet 2026 · CHATEAU DE CRAON · Craon
Informations pratiques
Craon
Visite guidee du château de Craon
CHATEAU DE CRAON 11 Avenue de Champagne Craon Mayenne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:30:00
fin : 2026-07-31 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09
Découvrez l’un des plus beaux châteaux privés de l’ouest
Visite guidée du château de Craon
Découvrez l’intérieur d’une demeure d’exception qui a su conservé son esprit de famille depuis plus de 200 ans .
CHATEAU DE CRAON 11 Avenue de Champagne Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 11 02 Accueil@chateaudecraon.fr
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English :
Discover one of the most beautiful private castles in the west
L’événement Visite guidee du château de Craon Craon a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT53
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