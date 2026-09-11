Visite guidée du château de Fesles, Chateau de Fesles, Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Visite guidée du château de Fesles 19 et 20 septembre Chateau de Fesles Maine-et-Loire

20 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du domaine viticole du château de Fesles. Propriété emblématique de l’Anjou, reconnu pour la qualité de ses vins et de son Bonnezeaux. Nous vous expliquerons la vie de cette propriété de la vigne jusqu’à la bouteille. Visite des jardins, vignes, cuverie et chai à barrique. Dégustation de nos cuvées certifiées en agriculture biologique.

Chateau de Fesles 316 les Gauliers Bellevigne-en-Layon 49380 Thouarcé Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241689408 http://www.chateaudefesles.com https://www.facebook.com/chateaudefesles Visite de notre domaine viticole au coeur de l’Appellation Bonnezeaux. Découvrez l’histoire de notre château et de cette propriété emblématique de la région située sur le 3ème point culminant de l’Anjou. parking

Découvrez l’histoire du domaine viticole du château de Fesles. Propriété emblématique de l’Anjou, reconnu pour la qualité de ses vins et de son Bonnezeaux. Nous vous expliquerons la vie de cette de à…

G Merceron