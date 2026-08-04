Visite guidée du château de Kersaliou Rue de Kersaliou Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Visite guidée du château de Kersaliou

Rue de Kersaliou Château de Kersaliou Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21

Dans le cadre de l’exposition La mer c’est classe ! profitez d’une visite guidée du château de Kersaliou !

Une occasion unique de visiter une partie de ce lieu emblématique du territoire avant sa fermeture pour travaux prévue en octobre et de découvrir l’histoire de ce château, qui, depuis 1924, accueille des générations d’enfants dans le cadre des classes de mer, colonies de vacances et séjours éducatifs. Il constitue un véritable repère dans l’histoire de l’éducation populaire et du tourisme social en Bretagne.

À titre exceptionnel, les visiteurs pourront profiter d’un espace dédié dans le parc du château pour pique-niquer le midi. Cet espace sera clairement identifié afin de préserver le site et d’assurer le confort de tous. .

Rue de Kersaliou Château de Kersaliou Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 01 54

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English :

L’événement Visite guidée du château de Kersaliou Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX