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Visite guidée du château de la Mogère, Château de la Mogère, Montpellier

dimanche 20 septembre 2026 · Château de la Mogère · Montpellier

Visite guidée du château de la Mogère, Château de la Mogère, Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de la Mogère
Adresse
2235 route de vauguières, 34000 Montpellier
Ville
34965 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Tarif préférentiel. L'intérieur est limité à 30 personnes.

Visite guidée du château de la Mogère Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de la Mogère Hérault

Tarif préférentiel. L’intérieur est limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée de l’intérieur du château de la Mogère par son propriétaire.
Accès libre et gratuit au jardin.

Château de la Mogère 2235 route de vauguières, 34000 Montpellier Montpellier 34965 Port Marianne Hérault Occitanie 04.67.65.72.01 https://lamogere.fr Tramway ligne 1 à proximité, arrêt gare Sud de France.
Parking sur place
Visite guidée de l’intérieur du château de la Mogère par son propriétaire.

©julieVerdier

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