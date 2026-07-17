Visite guidée du château de la Mogère, Château de la Mogère, Montpellier
dimanche 20 septembre 2026 · Château de la Mogère · Montpellier
Informations pratiques
Visite guidée du château de la Mogère Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de la Mogère Hérault
Tarif préférentiel. L’intérieur est limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite guidée de l’intérieur du château de la Mogère par son propriétaire.
Accès libre et gratuit au jardin.
Château de la Mogère 2235 route de vauguières, 34000 Montpellier Montpellier 34965 Port Marianne Hérault Occitanie 04.67.65.72.01 https://lamogere.fr Tramway ligne 1 à proximité, arrêt gare Sud de France.
Parking sur place
Visite guidée de l’intérieur du château de la Mogère par son propriétaire.
©julieVerdier
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