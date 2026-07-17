Visite guidée du château de la Mogère, Château de la Mogère, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée du château de la Mogère Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de la Mogère Hérault

Tarif préférentiel. L’intérieur est limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée de l’intérieur du château de la Mogère par son propriétaire.

Accès libre et gratuit au jardin.

Château de la Mogère 2235 route de vauguières, 34000 Montpellier Montpellier 34965 Port Marianne Hérault Occitanie 04.67.65.72.01 https://lamogere.fr Tramway ligne 1 à proximité, arrêt gare Sud de France.

Parking sur place

Visite guidée de l’intérieur du château de la Mogère par son propriétaire.

©julieVerdier