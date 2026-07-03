Visite guidée du château de La Petite Pierre La Petite-Pierre
mardi 11 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Visite guidée du château de La Petite Pierre
La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-16
À la découverte du château de La Petite Pierre, de son histoire et des secrets de ce monument emblématique niché au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Une belle manière d’ouvrir une fenêtre sur l’histoire locale avant de poursuivre la journée au rythme du festival.
À la découverte du château de La Petite Pierre, de son histoire et des secrets de ce monument emblématique niché au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Une belle manière d’ouvrir une fenêtre sur l’histoire locale avant de poursuivre la journée au rythme du festival. .
La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 contact@festival-augresdujazz.com
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English :
%C0Discover La Petite Pierre Castle, its history, and the secrets of this iconic monument nestled in the heart of the Northern Vosges Regional Nature Park. It’s a wonderful way to get a glimpse into local history before continuing the day at the festival’s own pace.
L’événement Visite guidée du château de La Petite Pierre La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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