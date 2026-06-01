Visite guidée du château de la Roche Bagnoles, bagnoles, Bagnoles-de-l’Orne-Normandie
Visite guidée du château de la Roche Bagnoles, bagnoles, Bagnoles-de-l’Orne-Normandie samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée du château de la Roche Bagnoles 19 et 20 septembre bagnoles Orne
Durée 1h, escaliers à monter pendant la visite, réservation jusqu’à 11h30 le jour de la visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Vous rêviez-vous de découvrir les secrets de l’histoire du château de Bagnoles de l’Orne ? Alors suivez le guide ! De style néo-renaissance, le château de la Roche Bagnoles fut construit en 1859 par une famille d’origines modestes ayant mystérieusement fait fortune pendant la Révolution française…qu’est-il devenu aujourd’hui ?
Durée: 1h.
– Accessibilité : présence d’escaliers à monter et descendre durant la visite.
– Réservation : obligatoire jusqu’à 11h30 le jour même.
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