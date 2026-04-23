VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAINT SATURNIN Saint-Saturnin
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAINT SATURNIN Saint-Saturnin jeudi 23 avril 2026.
Saint-Saturnin
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAINT SATURNIN
Château de Saint-Saturnin Saint-Saturnin Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29
Visite guidée du château de Saint-Saturnin les jeudis à 14h30 ! Venez visiter et découvrir l’histoire de ce château du XIIIème siècle classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO .
Réservation obligatoire au 04 66 32 83 67
Paiement et RDV sur place devant le château.
Tarif 5€ pour + 16ans
Possibilité de visite exceptionnelle( hors créneaux habituels) pour les groupes nous consulter au préalable.
Visite guidée du château de Saint-Saturnin les jeudis à 14h30 ! Venez visiter et découvrir l’histoire de ce château du XIIIème siècle classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO .
Réservation obligatoire au 04 66 32 83 67
Payement et rendez-vous sur place devant le château
Tarif 5€
Possibilité de visite exceptionnelle( hors créneaux habituels) pour les groupes nous consulter au préalable. .
Château de Saint-Saturnin Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the Château de Saint-Saturnin every Thursday at 2.30pm! Come and discover the history of this 13th-century castle, a UNESCO World Heritage Site.
Reservations required on 04 66 32 83 67
Payment and appointment on site in front of the château.
Price: 5? for over 16s
Exceptional visits (outside normal times) possible for groups please contact us in advance.
L’événement VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAINT SATURNIN Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à Saint-Saturnin (Lozère)
- Bal!ade en Boischaut Cinéma , En Fanfare Saint-Saturnin 18 juillet 2026
- Fête de l’étang de Bombardon Saint-Saturnin 19 juillet 2026
- FÊTE DU PAIN DE SAINT-SATURNIN Saint-Saturnin 14 août 2026
- Fête patronale à Saint Saturnin Saint-Saturnin 23 août 2026