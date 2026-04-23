Saint-Saturnin

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAINT SATURNIN

Château de Saint-Saturnin Saint-Saturnin Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29

Visite guidée du château de Saint-Saturnin les jeudis à 14h30 ! Venez visiter et découvrir l’histoire de ce château du XIIIème siècle classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO .

Réservation obligatoire au 04 66 32 83 67

Paiement et RDV sur place devant le château.

Tarif 5€ pour + 16ans

Possibilité de visite exceptionnelle( hors créneaux habituels) pour les groupes nous consulter au préalable.

Visite guidée du château de Saint-Saturnin les jeudis à 14h30 ! Venez visiter et découvrir l’histoire de ce château du XIIIème siècle classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO .

Réservation obligatoire au 04 66 32 83 67

Payement et rendez-vous sur place devant le château

Tarif 5€

Possibilité de visite exceptionnelle( hors créneaux habituels) pour les groupes nous consulter au préalable. .

Château de Saint-Saturnin Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

Guided tour of the Château de Saint-Saturnin every Thursday at 2.30pm! Come and discover the history of this 13th-century castle, a UNESCO World Heritage Site.

Reservations required on 04 66 32 83 67

Payment and appointment on site in front of the château.

Price: 5? for over 16s

Exceptional visits (outside normal times) possible for groups please contact us in advance.

L’événement VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE SAINT SATURNIN Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn