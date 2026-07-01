Visite guidée du château des Ducs d’Alençon, Château des Ducs d’Alençon – Parc Simone Veil, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée du château des Ducs d’Alençon 19 et 20 septembre Château des Ducs d’Alençon – Parc Simone Veil Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Ville d’Alençon et l’Office de Tourisme vous proposent de découvrir le Château des Ducs lors d’une visite commentée. L’ascension des marches du château vous conduira jusqu’à la terrasse, où vous pourrez admirer une vue panoramique sur Alençon et ses environs.

Château des Ducs d’Alençon – Parc Simone Veil Rue de la Chaussée, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233324000 https://www.alencon.fr/mes-loisirs/vie-touristique-patrimoine/monuments-et-architecture Au cours des guerres anglo-normandes, Henri 1er Beauclerc, roi d’Angleterre et duc de Normandie, prend Alençon en 1113. La place forte est confortée par la construction d’un donjon en 1135. Pierre II, comte d’Alençon de 1361 à 1404, lance la construction d’un second château qui, au fil des décennies, va s’enrichir de nombreux bâtiments.

À partir du XVIe siècle, le château est progressivement détruit. Ne subsiste que le pavillon d’entrée de l’ancien château.

En 1804, une maison d’arrêt est implantée dans l’édifice. La prison y restera jusqu’en 2010.

Le château fait l’objet d’une réflexion pour son réaménagement.

La Ville d’Alençon a fait le choix de créer un parc urbain dans les cours du château et de réaliser un aménagement radicalement moderne.

La Ville d’Alençon et l’Office de Tourisme vous proposent de découvrir le Château des Ducs lors d’une visite commentée. L’ascension des marches du château vous conduira jusqu’à la terrasse, où vous…

©HERON Olivier