Visite guidée du château et du parc – Journées européenne du patrimoine 2026 au château de Charmes – Aisne, Château de Charmes, Charmes

Informations pratiques

Visite guidée du château et du parc – Journées européenne du patrimoine 2026 au château de Charmes – Aisne 19 et 20 septembre Château de Charmes Aisne

accès libre tout le long des deux journées d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine – Un patrimoine vivant, entre histoire, nature et création

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Charmes propose une programmation riche et familiale invitant petits et grands à découvrir le patrimoine sous des formes variées : architecture, histoire, nature, artisanat, photographie, loisirs et musique.

Tout au long de l’événement, les visiteurs pourront participer à des visites guidées permettant de découvrir les espaces remarquables du château, notamment ses salles et sa majestueuse charpente. Le parcours se prolongera dans le parc, où l’histoire du domaine se mêle à celle d’un patrimoine végétal exceptionnel, avec notamment la découverte du célèbre hêtre pleureur, dont l’histoire et les particularités botaniques seront évoquées.

Un temps particulier sera consacré à cet arbre remarquable à la suite de l’accident survenu au mois d’août. Des branches conservées seront mises à l’honneur grâce au savoir-faire d’un artisan ébéniste. Les visiteurs pourront découvrir son travail et participer à la fabrication de petits objets à partir de ces fragments, donnant ainsi une seconde vie à une partie de cet élément emblématique du patrimoine naturel du domaine.

Le parc accueillera également un camp historique consacré aux périodes celte et romaine. Dans une ambiance de reconstitution, le public pourra assister à des démonstrations de savoir-faire artisanaux, découvrir les modes de vie et les équipements de l’époque, ainsi que des reconstitutions de combats. Un défilé de mode historique et une conférence permettront d’aborder l’histoire sous des angles originaux. Les plus jeunes seront invités à prendre part à l’atelier « Deviens un guerrier gaulois », conçu pour leur faire découvrir de manière ludique l’univers des peuples gaulois.

Samedi 19 septembre en fin de journée, et pour la troisième année, vous pourrez assister a la reconstitution costumée d’un « mariage » celte dans le parc par nos amis de Teuta Viromandui.

La photographie sera également à l’honneur à travers une exposition de matériel et de clichés permettant de parcourir l’histoire de cet art et de célébrer les 200 ans de la photographie. Une occasion de découvrir l’évolution des techniques et du regard porté sur le monde au fil des générations.

D’autres espaces proposeront des découvertes et des rencontres autour du bien-être, de l’artisanat et des loisirs. Les visiteurs pourront également chiner parmi un ensemble d’objets provenant du château et des surplus de l’association des Amis du Château : éléments de décoration, vaisselle, mobilier et divers objets ayant connu une vie au sein du domaine.

Le patrimoine historique sera aussi abordé à travers le jeu vidéo. L’ACJV présentera une sélection de jeux et de créations permettant de découvrir comment l’histoire, les monuments et les civilisations peuvent être représentés et transmis par ce média contemporain.

Les enfants et les familles disposeront par ailleurs d’espaces de jeux et de structures gonflables, tandis qu’une buvette et une petite restauration permettront de profiter pleinement de la journée dans une ambiance conviviale.

La programmation se poursuivra en soirée avec un banquet gaulois installé dans le parc, proposant une immersion originale dans l’univers des reconstitutions historiques et de la gastronomie inspirée de l’Antiquité.

Un moment musical viendra clôturer le week-end avec un récital d’Estellem, chanteuse et guitariste, qui interprétera ses dernières compositions.

Expositions, démonstrations, artisanat, reconstitutions historiques, animations pour les enfants, jeux, musique et découvertes se côtoieront ainsi pour faire du patrimoine une expérience vivante et accessible à tous.

Cette programmation est conçue comme une invitation à regarder autrement le patrimoine : celui des pierres et de l’architecture, mais aussi celui de la nature, des savoir-faire, de la mémoire, de la création et de la transmission. De nombreuses surprises viendront compléter ces propositions au fil du parcours.

Château de Charmes 18 rue Jean Jaurès – 02800 Charmes Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France 0776369390 https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/ Château du dix septième siècle en réhabilitation et recomposition d’un parc à l’anglaise

Journées européennes du patrimoine – Un patrimoine vivant, entre histoire, nature et création

©Louis-Michel CONNEN