Visite guidée du CIAP Le parcours permanent rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Royan

Visite guidée du CIAP Le parcours permanent

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Suivant un parcours chronologique et thématique, le CIAP raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement.

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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Following a chronological and thematic path, the CIAP recounts the urban and architectural evolution of Royan, from its origins to the present day, evoking the highlights of its development.

L’événement Visite guidée du CIAP Le parcours permanent Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan