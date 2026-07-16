Visite guidée du cimetière, Cimetière Sainte-Marie, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du cimetière 19 et 20 septembre Cimetière Sainte-Marie Seine-Maritime

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Typique du XIXe siècle, le cimetière Sainte-Marie est caractérisé par ses milliers de sépultures et son cadre paysager exceptionnel. Les visites guidées du cimetière ont pour objectif de montrer au public la richesse de ce patrimoine afin de (re)découvrir ce lieu de souvenir et de recueillement, de mémoire et d’histoire collective, où le passé du Havre se lit.

Cimetière Sainte-Marie 2 rue Eugène Landoas, 76620 Le Havre Le Havre 76600 Tourneville Seine-Maritime Normandie 02 35 44 83 71 http://www.lehavre.fr Cimetière paysager du milieu du XIXe s. retraçant l’histoire de la ville à travers les monuments funéraires, érigée en mausolées. Plusieurs monuments rendent hommage aux naufragés et sauveteurs rappelant la vocation maritime de la ville. Des sépultures, véritables mausolées accueillent des dynasties d’armateurs et d’industriels. plusieurs grands noms de la politique y reposent comme Jules Siegfried ou René Coty. La plupart des personnes qui ont fait l’histoire de la ville et du port dans les domaines économique, politique, littéraire, artistique. Un carré militaire a été aménagé où figurent deux héros havrais : l’aviateur Gabriel Guerin (1918) et Jean Maridor (1944). Le cimetière accueille de nombreux espaces dédiés aux militaires Français, Belges et Allemands ainsi que des carrés du Commonwealth. Le monument à Jules Durand, dans le cimetière Sainte Marie, fut érigé en 1931, grâce à une souscription, sur la tombe où son corps avait été déposé après une immense procession en sa mémoire en février 1926.

Typique du XIXe siècle, le cimetière Sainte-Marie est caractérisé par ses milliers de sépultures et son cadre paysager exceptionnel. Les visites guidées du cimetière ont pour objectif de montrer au…

©Philippe Bréard – Ville du Havre