Informations pratiques

Blaye

Visite guidée du Cimetière de Blaye

Rue de L Hôpital Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le cimetière de Blaye, son histoire et ses célébrités, au cours d’une visite guidée pendant les Journées Européennes du Patrimoine, le 19 septembre à 10h30.

Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Blaye. .

Rue de L Hôpital Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 info@tourisme-blaye.com

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English : Visite guidée du Cimetière de Blaye

L’événement Visite guidée du Cimetière de Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye