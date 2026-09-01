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Visite guidée du Cimetière de Blaye Blaye

samedi 19 septembre 2026 · Blaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Rue de L Hôpital
Ville
33390 Blaye
Département
Gironde
Tarif

Blaye

Visite guidée du Cimetière de Blaye

Rue de L Hôpital Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le cimetière de Blaye, son histoire et ses célébrités, au cours d’une visite guidée pendant les Journées Européennes du Patrimoine, le 19 septembre à 10h30.

Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Blaye.   .

Rue de L Hôpital Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09  info@tourisme-blaye.com

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English : Visite guidée du Cimetière de Blaye

L’événement Visite guidée du Cimetière de Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye

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