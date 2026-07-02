Visite guidée du cimetière de l’Est, Cimetière de l’Est, Metz

Informations pratiques

Visite guidée du cimetière de l’Est Samedi 19 septembre, 14h00 Cimetière de l’Est Moselle

Groupe limité à 25 personnes.

Réservation obligatoire par mail tourisme@inspire-metz.com ou par téléphone au 03 87 39 00 00.

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Au fil des allées du Cimetière de l’Est, le patrimoine témoigne des déchirures de l’Histoire et de la mémoire du territoire.

Entre tombes monumentales et décors sculptés, le passé affleure, fragile et précieux.

Une visite pour comprendre, observer… et préserver la mémoire.

Cimetière de l’Est 32 rue du Roi Albert 57000 Metz Metz 57000 Plantières-Queuleu Moselle Grand Est

Au fil des allées du Cimetière de l’Est, le patrimoine témoigne des déchirures de l’Histoire et de la mémoire du territoire.

© Philippe Gisselbrecht – Ville de Metz