Visite guidée du Cimetière des Ursulines à Amboise Amboise
mardi 20 octobre 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Visite guidée du Cimetière des Ursulines à Amboise
12 Rue des Ursulines Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-27 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Mardi 20 et 27 octobre 2026 à 15h, venez visiter le cimetière des Ursulines à Amboise.
Mardi 20 et 27 octobre 2026 à 15h, venez visiter le cimetière des Ursulines à Amboise.
Suivez votre guide dans le plus ancien cimetière d’Amboise le cimetière des Ursulines. Parcourez ses allées à la découverte de son patrimoine et de ses illustres occupants.
Sur réservation RDV au cimetière des Ursulines .
12 Rue des Ursulines Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 09 28 contact@amboise-valdeloire.com
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English :
Tuesday, October 21 and 28, 2025 at 3pm, come and visit the Ursulines cemetery in Amboise.
L’événement Visite guidée du Cimetière des Ursulines à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE AMBOISE
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