Informations pratiques

Amboise

Visite guidée du Cimetière des Ursulines à Amboise

12 Rue des Ursulines Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-27 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-27

Mardi 20 et 27 octobre 2026 à 15h, venez visiter le cimetière des Ursulines à Amboise.

Mardi 20 et 27 octobre 2026 à 15h, venez visiter le cimetière des Ursulines à Amboise.

Suivez votre guide dans le plus ancien cimetière d’Amboise le cimetière des Ursulines. Parcourez ses allées à la découverte de son patrimoine et de ses illustres occupants.

Sur réservation RDV au cimetière des Ursulines .

12 Rue des Ursulines Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 09 28 contact@amboise-valdeloire.com

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English :

Tuesday, October 21 and 28, 2025 at 3pm, come and visit the Ursulines cemetery in Amboise.

L’événement Visite guidée du Cimetière des Ursulines à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE AMBOISE