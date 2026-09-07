AGENDA · Tourcoing
Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville, Cimetière, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière · Tourcoing
Informations pratiques
Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville Samedi 19 septembre, 19h00 Cimetière Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville
par Peter Maenhout, guide conférencier
Samedi à 19h (durée : 1h30)
Sans réservation
Cimetière Rue du Pont de Neuville tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville
© DR
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