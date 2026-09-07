UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourcoing

Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville, Cimetière, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière · Tourcoing

Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville, Cimetière, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cimetière
Adresse
Rue du Pont de Neuville tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville Samedi 19 septembre, 19h00 Cimetière Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville
par Peter Maenhout, guide conférencier

Samedi à 19h (durée : 1h30)
Sans réservation

Cimetière Rue du Pont de Neuville tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville

© DR

À voir aussi à Tourcoing (Nord)