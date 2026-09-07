Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville, Cimetière, Tourcoing

Informations pratiques

Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville Samedi 19 septembre, 19h00 Cimetière Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville

par Peter Maenhout, guide conférencier

Samedi à 19h (durée : 1h30)

Sans réservation

Cimetière Rue du Pont de Neuville tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Visite guidée du cimetière principal de Tourcoing, mémoire de la Ville

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