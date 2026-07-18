Visite guidée du cimetière protestant de Montpellier, Cimetière protestant de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée du cimetière protestant de Montpellier 19 et 20 septembre Cimetière protestant de Montpellier Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Grande Histoire et petites histoires du plus ancien cimetière de Montpellier encore en activité, créé en 1804.

Cette visite évoquera le rapport des protestants à la mort, les trois cimetières qui l’ont précédé et les périodes de clandestinité traversées depuis les guerres de Religion.

Le parcours permettra également de découvrir l’art funéraire et ses symboles, les monuments remarquables ainsi que plusieurs tombes illustres, dont celle du peintre Frédéric Bazille.

Cimetière protestant de Montpellier 1 avenue de Palavas Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 06 19 58 26 04 Histoire et histoires des Protestants de Montpellier et de leurs 4 cimetières successifs. Parcours patrimonial sur les monuments et tombes des célébrités locales. Présentation du projet de restauration du monument au peintre Frédéric Bazille. Tram 3, place Carnot.

Grande Histoire et petites histoires du plus ancien cimetière de Montpellier encore en activité, créé en 1804.

©cimetière protestant