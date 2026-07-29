Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

VISITE GUIDÉE DU CLAC CENTRE LOZÉRIEN D’ART & CITOYENNETÉ

Village Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-28 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26

Visite guidée gratuite et sans réservation des expositions du CLAC au départ de l’office du tourisme de Sainte-Énimie (1h).

Visite guidée gratuite et sans réservation des expositions du CLAC au départ de l’office du tourisme de Sainte-Énimie (1h).

Margaux Bonopera et Alice Durel, les co-directrices du Centre Lozérien d’Art et Citoyenneté vous emmèneront à la découverte l’exposition Plan , installée dans des lieux emblématiques du village.

Le parcours inclut l’exposition Objets Paysages à la Chapelle Sainte-Madeleine, les installations de Yoan Sorin, les bannières et banderoles de Lara Dirani place du Plô, l’artiste photographe Gaëlle Delort à la salle Poujols, ainsi que le travail cinématographique de Bao Qianyi à la salle Deromieu. .

Village Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 48 06 93 53 centredartcitoyen@gmail.com

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English :

Free guided tour of the CLAC exhibitions, no reservation required, departing from the Sainte-Énimie Tourist Office (1 hour).

L’événement VISITE GUIDÉE DU CLAC CENTRE LOZÉRIEN D’ART & CITOYENNETÉ Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes