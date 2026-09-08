Visite guidée du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, hôtel de Grammont, à Besançon, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon, Besançon
dimanche 20 septembre 2026 · Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - site de Besançon · Besançon
Informations pratiques
Visite guidée du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, hôtel de Grammont, à Besançon Dimanche 20 septembre, 13h30 Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon Doubs
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
En 1982, la première implantation du conseil régional de Franche-Comté se situe dans l’ancien hôtel de Grammont, 11 rue de la Convention.
Construit pour le chanoine Pierre-Antoine II de Grammont au début du XVIIIe siècle, cet hôtel particulier est aussi appelé hôtel du Chambrier car ce religieux, issu d’une grande famille noble comtoise, possédait également à l’époque la charge honorifique de chambrier de l’archevêque.
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon 4 square Castan, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté
En 1982, la première implantation du conseil régional de Franche-Comté se situe dans l’ancien hôtel de Grammont, 11 rue de la Convention.
© Y. Sancey/Région Bourgogne-Franche-Comté
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