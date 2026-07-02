Visite guidée du couvent des Dominicains de Montpellier, Couvent des Dominicains de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée du couvent des Dominicains de Montpellier 19 et 20 septembre Couvent des Dominicains de Montpellier Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’église et du couvent des frères dominicains.

Dimanche 20 septembre 2026 à 16h, un concert sera proposé dans l’église : le 3e concerto pour piano de Beethoven, transcrit pour piano et orchestre de chambre.

Piano : frère Arnaud Blunat.

Couvent des Dominicains de Montpellier 8 rue Fabre, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 0637892640 https://dominicainsmontpellier.fr https://www.facebook.com/dominicainsmontpellier/;http://centrelacordaire.fr/ Ici se trouvent le couvent et l’église d’une communauté religieuse catholique, les frères Dominicains (Ordre des Prêcheurs). Présents à Montpellier depuis 1220, les Dominicains ont occupé plusieurs emplacements successifs ; depuis 1957 ils se trouvent à cette adresse située tout près de la place de la Comédie.

La communauté est composée de 14 frères. Plusieurs fois par jour nous nous réunissons dans notre église pour prier (messe et offices chantés). Toutes ces célébrations sont ouvertes au public. Notre église est habituellement ouverte de 7h30 à 19h30 (surveillance vidéo). Tram 1 et 2, Comédie.

Visite guidée de l’église et du couvent des frères Dominicains.

© Dominicains de Montpellier