VIsite guidée du couvent des Dominicains de Toulouse, Couvent des Dominicains, Toulouse

Informations pratiques

VIsite guidée du couvent des Dominicains de Toulouse 19 et 20 septembre Couvent des Dominicains Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite complète du couvent, accompagnée par un religieux.

Fondé à Toulouse au XIIIe siècle, l’ordre dominicain a connu plusieurs implantations prestigieuses dans la ville qui l’a vu naître. Son couvent actuel a été construit d’une seule traite, selon une esthétique résolument moderne, dans les années 1950.

Cet ensemble vaste et exceptionnel, encore habité conformément à sa destination initiale, est un joyau méconnu du patrimoine toulousain. Il fut également un important foyer de création artistique dans la seconde moitié du XXe siècle.

Couvent des Dominicains 1 Impasse Henri-Dominique Lacordaire, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 0562173131 http://toulouse.dominicains.com Exemple important du renouveau de l’art sacré d’après la Seconde guerre mondiale, et d’une nouvelle conception architecturale conventuelle, cet ensemble a été construit par les frères Joachim et Pierre Génard, et Jean Auproux entre 1954 et 1960. Les matériaux mêlent tradition (maçonnerie de galets) et modernité (béton brut). L’église présente un vaste volume divisé en travées marquées par de grands portiques de béton brut. Le bâtiment des frères comprend des « pare-soleil ». De nombreux artistes, verriers, peintres, céramistes sont intervenus pour la réalisation du décor. Métro Faculté de pharmacie.

Visite complète du couvent avec un religieux. Fondé à Toulouse au 13ème siècle, l’ordre dominicain a connu plusieurs implantations prestigieuses dans la ville qui l’a vu naître. Son actuel couvent a…

©Couvent des Dominicains