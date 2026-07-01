Visite guidée du couvent des Jacobins, Couvent des Jacobins, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée du couvent des Jacobins 19 et 20 septembre Couvent des Jacobins Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À travers des visites guidées, découvrez l’histoire et l’architecture du couvent des Jacobins.

Imposant par la grandeur de son église et de son clocher, le couvent des Jacobins est l’un des monuments emblématiques de Toulouse. Ces visites vous permettront d’en apprendre davantage sur l’histoire des lieux, le sens des peintures murales et l’architecture de l’église.

Il sera également possible de découvrir le monument en autonomie tout au long de la journée, grâce à des livrets disponibles à l’accueil.

Visites guidées « Histoire et iconographie : peintures murales », durée : 15 minutes.

Horaires : 11h, 12h, 15h30, 16h30 et 18h.

Visites guidées « Histoire et architecture de l’église », durée : 15 minutes.

Horaires : 10h30, 11h30, 15h, 16h et 17h45.

Visites guidées « Présentation des restaurations », durée : 15 minutes.

Horaires : 10h45, 11h45, 15h15, 16h15 et 17h30.

Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561222382 https://jacobins.toulouse.fr https://www.facebook.com/jacobinstoulouse/;https://www.instagram.com/couventdesjacobins/ Joyau de l’art médiéval à l’histoire riche et mouvementée et témoin de la vie des frères Dominicains, le Couvent des Jacobins est également un lieu culturel à la programmation variée. De la visite guidée traditionnelle ou insolite aux spectacles, en passant par des expositions et des ateliers Découverte pour les familles, le site réserve plein de surprises ! Métro : ligne A – station Capitole ou Esquirol.

À travers des visites, découvrer l’histoire et l’architecture du couvent des Jacobins.

©Aurélien Ferreira