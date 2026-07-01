Visite guidée du couvent des Récollets, Collège Notre-Dame, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Collège Notre-Dame · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite guidée du couvent des Récollets Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Collège Notre-Dame Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Visite guidée avec un guide-conférencier pour découvrir l’histoire et l’architecture de l’ancien couvent des Récollets de Châlons dont une partie est inscrite au titre des monuments historiques.
Collège Notre-Dame 64 rue Grande étape 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est L’ancien couvent des Récollets de Châlons et sa chapelle sont construits au XVIIe siècle. Aujourd’hui, l’ancien couvent fait partie du collège Notre-Dame. Gratuit sans réservation
Visite guidée avec un guide-conférencier pour découvrir l’histoire et l’architecture de l’ancien couvent des Récollets de Châlons dont une partie est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
©Aurélien Boucher
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