Visite guidée du Couvent du Père Eternel, Couvent du Père Eternel, Auray

Informations pratiques

Visite guidée du Couvent du Père Eternel 19 et 20 septembre Couvent du Père Eternel Morbihan

Visite commentée à 11h et 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le couvent des Cordelières est construit au 17e siècle à l’emplacement des douves du château-fort de la cité. Sa chapelle renferme des stalles classées au titre des Monuments historiques ainsi que de beaux lambris du 18e siècle.

Couvent du Père Eternel Rue du Père Eternel 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.auray.fr/ma-ville/patrimoine/les-monuments-historiques https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008625

Journées Européennes du Patrimoine

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