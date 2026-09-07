Visite guidée du Couvent du Père Eternel, Couvent du Père Eternel, Auray
samedi 19 septembre 2026 · Couvent du Père Eternel · Auray
Informations pratiques
Visite guidée du Couvent du Père Eternel 19 et 20 septembre Couvent du Père Eternel Morbihan
Visite commentée à 11h et 16h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le couvent des Cordelières est construit au 17e siècle à l’emplacement des douves du château-fort de la cité. Sa chapelle renferme des stalles classées au titre des Monuments historiques ainsi que de beaux lambris du 18e siècle.
Couvent du Père Eternel Rue du Père Eternel 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.auray.fr/ma-ville/patrimoine/les-monuments-historiques https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008625
Journées Européennes du Patrimoine
© Ville d’Auray
À voir aussi à Auray (Morbihan)
- Comment s’habillaient les enfants alréens il y a 100 ans ?, Église Saint-Gildas, Auray 18 septembre 2026
- JEP Visite libre et commentée Découverte des bateaux d’intérêt patrimonial Saint-Goustan Auray 19 septembre 2026
- JEP Exposition Gustanais.ses & alréen.nes souvenirs des années 1950 et 1960 Auray 19 septembre 2026
- JEP Visite guidée Le Mausolée de Cadoudal Auray 19 septembre 2026
- JEP Patrimoine photographique Auray 19 septembre 2026