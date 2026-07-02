Visite guidée du Droguier, Faculté de pharmacie de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée du Droguier Samedi 19 septembre, 09h00 Faculté de pharmacie de Montpellier Hérault

Gratuit sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le droguier de la faculté de pharmacie de Montpellier trouve son origine en 1588, lorsque l’apothicaire montpelliérain Bernardin Duranc réunit des drogues et préparations médicinales destinées à l’enseignement des étudiants en médecine.

Relancé avec la création de l’École de pharmacie en 1803, il est aujourd’hui le deuxième plus ancien droguier de France, après celui de Paris.

Véritable témoin de l’histoire de la pharmacopée européenne, il conserve près de 15000 échantillons, principalement d’origine végétale. Cet ensemble exceptionnel est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2009.

Merci de vous inscrire en ligne : https://www.billetweb.fr/visite-du-droguier-de-la-faculte-de-pharmacie-jep

La capacité maximale de chaque visite est fixée à 18 personnes.

Faculté de pharmacie de Montpellier 15 avenue Charles Flahault, 34092 Montpellier Montpellier 34092 Centre Hérault Occitanie https://pharmacie.edu.umontpellier.fr/ [{« link »: « https://www.billetweb.fr/visite-du-droguier-de-la-faculte-de-pharmacie-jep »}]

Le droguier de la faculté de pharmacie de Montpellier trouve son origine en 1588, lorsque l’apothicaire montpelliérain Bernardin Duranc réunit des drogues et préparations médicinales destinées à des …

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