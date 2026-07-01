Visite guidée du fort, Fort de Querqueville, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée du fort 19 et 20 septembre Fort de Querqueville Manche

2€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées, concert de orchestre symphonique Opus 50 et Jazz à partir de 17h00

Fort de Querqueville Rue du port, Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50460 Querqueville Manche Normandie 06 75 86 19 91 https://twitter.com/afquer;https://m.facebook.com/p/Fort-de-Querqueville-100091730863003/ Resté dans un état très proche de son apparence originelle du temps de Louis XVI, le Fort de Querqueville est en soi un monument remarquable. Mais il faut le replacer dans son environnement : celui de la grande rade de Cherbourg, avec la jetée de près de 4 km, le port militaire, le bastion de l’île Pelée. La construction de telles défenses furent pendant 70 ans le plus grand chantier d’Europe, rivalisant avec les travaux de Saint-Pétersbourg ; celui du petit port naturel de Querqueville, qui offre sa protection derrière la digue du fort Chavagnac, et qui présente de grandes perspectives pour le développement de la navigation de plaisance.

Visites guidées, concert de orchestre symphonique Opus 50 et Jazz à partir de 17h00

©boubekeur khelfaoui