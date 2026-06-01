Visite guidée du grand orgue, Eglise Saint-Julien, Caen

Visite guidée du grand orgue 19 et 20 septembre Eglise Saint-Julien Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explications sur l’histoire de l’orgue, de cet orgue, de son fonctionnement, du répertoire, de la fonction liturgique, etc. Visite détaillée de l’intérieur du buffet contenant la mécanique. Explication de la console avec démonstrations aux claviers.

À 15h, projection de photos, en bas dans l’église, avec explications par l’organiste. Possibilité d’être assis.

Eglise Saint-Julien 25 rue des carrières Saint-Julien, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 06 61 78 10 51 Visite et découverte d’un grand orgue (sa console, et l’intérieur de son buffet) avec explications et exemples aux claviers, par l’organiste. Accessible par tram et bus. Rampe d’accès dans l’église et parking pour les handicapés.

Explications sur l’histoire de l’orgue, de cet orgue, de son fonctionnement, du répertoire, de la fonction liturgique, etc. Visite détaillée de l’intérieur du buffet contenant la mécanique. de la aux…

©mchureau