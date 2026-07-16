Visite guidée du Grand Théâtre d’Albi, Grand Théâtre d’Albi, Albi

Informations pratiques

Visite guidée du Grand Théâtre d’Albi Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Grand Théâtre d’Albi Tarn

Limité à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Grand Théâtre vous ouvre ses portes le samedi 19 septembre.

Des visites guidées gratuites vous sont proposées à 14h, 15h30 et 17h pour découvrir les coulisses et l’histoire de ce lieu emblématique.

Vous êtes curieux mais pressé ? La Grande Salle vous accueille également en accès libre, en continu, de 14h à 18h30. Venez admirer ce remarquable espace de spectacle à votre rythme.

Grand Théâtre d’Albi Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563385556 http://www.sn-albi.fr [{« type »: « email », « value »: « sn-albi@sn-albi.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563385556 »}] Du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque… Mais aussi un cinéma art et essai, des expositions, des débats, des rencontres… Autant de rendez-vous qui font de la SNA-Tarn un lieu de bouillonnement artistique et culturel, un lieu de vie pour publics et artistes ! Plus de vingt-cinq ans après la naissance du centre culturel de l’albigeois, c’est sous le nom de Scène Nationale d’Albi que l’association tarnaise, fidèle à ses responsabilités artistiques, professionnelles et publiques, prolonge son travail de démocratisation culturelle autour de son formidable outil, le Grand Théâtre, de ses autres lieux l’Athanor et le Théâtre des Lices, de son cinéma art et essai, mais également dans tout le département grâce à ses nombreux partenaires.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Théâtre vous ouvre ses portes le samedi 19 septembre. Des visites guidées gratuites vous sont proposées à 14h, 15h30 et 17h. Vous êtes et…

©SN ALBI-Tarn