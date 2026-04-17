Visite guidée du Hangar Zéro, Le Hangar Zéro, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Le Hangar Zéro · Le Havre
Informations pratiques
Visite guidée du Hangar Zéro 19 et 20 septembre Le Hangar Zéro Seine-Maritime
Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le Hangar Zéro, situé dans le quartier de l’Eure au Havre, constitue un des plus grands chantiers de réemploi de matériaux de construction ouvert au public en France. Ce lieu hybride s’inscrit dans une démarche innovante alliant expérimentation architecturale, engagement écologique et dynamique citoyenne. Il accueille et développe des actions culturelles, sociales et pédagogiques, ainsi que diverses animations, avec pour ambition de proposer un véritable lieu de vie au service des habitants du quartier et, plus largement, du territoire havrais.
Au cours de la visite, plusieurs thématiques seront abordées afin d’offrir une compréhension globale du projet : les activités portées par le Hangar Zéro, les principes et enjeux du réemploi, les méthodes de construction mises en œuvre, l’organisation des différents espaces, le mode de gouvernance du lieu, ainsi que les démarches engagées en faveur de la transition écologique.
Le Hangar Zéro 37 quai de la Saône, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-Nicolas Seine-Maritime Normandie https://lehangarzero.fr/ Le Hangar Zéro, situé au cœur du Havre, est un espace d’échange, de partage et d’expérimentation dédié à la transition écologique et sociale. Transports en commun
Ligne 3 et 8 départ de la gare du Havre
Vélo et trottinette
Facile d’accès avec pistes cyclables.
Le Hangar Zéro, situé dans le quartier de l’Eure au Havre, constitue un des plus grands chantiers de réemploi de matériaux de construction ouvert au public en France. Ce lieu hybride s’inscrit dans :…
©Le Hangar Zéro
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