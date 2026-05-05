Visite guidée du jardin botanique, Le château noir jardin botanique, Hyères
Visite guidée du jardin botanique, Le château noir jardin botanique, Hyères samedi 6 juin 2026.
Visite guidée du jardin botanique 6 et 7 juin Le château noir jardin botanique Var
Visite guidée au tarif d ‘une visite simple, soit 8 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
Visite guidée du jardin botanique
Le château noir jardin botanique 333 chemin du Casteou Negre 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0645270424 Jardin botanique Parking sur place
Visite guidée du jardin botanique
©Denys Gauer
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