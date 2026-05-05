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Visite guidée du jardin botanique, Le château noir jardin botanique, Hyères

Visite guidée du jardin botanique, Le château noir jardin botanique, Hyères

Visite guidée du jardin botanique, Le château noir jardin botanique, Hyères samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le château noir jardin botanique

Adresse : 333 chemin du Casteou Negre 83400 Hyères

Ville : 83400 Hyères

Département : Var

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Visite guidée au tarif d 'une visite simple, soit 8 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Visite guidée du jardin botanique 6 et 7 juin Le château noir jardin botanique Var

Visite guidée au tarif d ‘une visite simple, soit 8 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Visite guidée du jardin botanique

Le château noir jardin botanique 333 chemin du Casteou Negre 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0645270424 Jardin botanique Parking sur place
Visite guidée du jardin botanique

©Denys Gauer

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