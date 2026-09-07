Visite guidée du jardin d’Arsac, Jardin d’Arsac, Saint-Fréjoux
samedi 19 septembre 2026 · Jardin d'Arsac · Saint-Fréjoux
Informations pratiques
Visite guidée du jardin d’Arsac 19 et 20 septembre Jardin d’Arsac Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Balade commentée le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre, de 16h à 17h30.
Jardin d’Arsac 1 Arsac, 19200 Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 33 62 86 99 http://jardindarsac.canalblog.com/ https://www.facebook.com/jardindarsac/ Jardin privé. Jardin dessiné et réalisé depuis bientôt 40 ans par Gilbert et Geneviève, jardiniers amateurs. Pas d’esprit de collection. Surtout le souci de l’harmonie : le dessin initial du jardin a pensé à des chemins, allant insensiblement d’une zone à l’autre ( 13), chacune ayant leur caractère différent et a pensé également à des ouvertures sur l’environnement extérieur pour un permanent va et vient du regard. Parking à proximité pour automobiles et cars.
Balade commentée le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre, de 16h à 17h30.
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