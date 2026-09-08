Visite guidée du Jardin des Plantes dans le cadre des Journées du Patrimoine, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Visite guidée du Jardin des Plantes dans le cadre des Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin des plantes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une visite guidée pour découvrir l’histoire du Jardin des Plantes, son patrimoine végétal et ses espaces emblématiques, tout en explorant son évolution au fil du temps, ses collections remarquables et son rôle dans la préservation de la biodiversité.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://jpem.lille.fr »}]

Visite du Jardin des Plantes

Daniel Rapaich