Visite guidée du jardin du musée, Musée des impressionnismes, Giverny

Visite guidée du jardin du musée 5 et 6 juin Musée des impressionnismes Eure

Durée 1h, 20 pers. max, RDV hall du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Découverte des fleurs et astuces de jardinage

Notre chef jardinier vous propose d’explorer le jardin du musée en sa compagnie. Cet espace structuré et contemporain ne se laisse découvrir que petit à petit, au fur et à mesure de la déambulation. Tout au long d’une promenade colorée, il vous livrera ses secrets de jardinage et répondra à toutes vos questions. Ce moment de partage vous donnera ainsi quelques clés pour composer votre propre jardin !

Visites guidées gratuites le vendredi 5 juin à 16h30 et le samedi 6 juin à 10h30, sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles sur les formulaires en ligne : https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/rendez-vous-aux-jardins-2026-visite-guidee-du-jardin

Point de rendez-vous : hall du musée.

Musée des impressionnismes 99 Rue Claude Monet, 27620 Giverny, France Giverny 27620 Eure Normandie 0232519465 http://www.mdig.fr https://www.instagram.com/musee_impressionnismes_giverny/;https://www.facebook.com/mdig.fr;https://www.youtube.com/@MDIGIVERNY;https://x.com/MuseeGiverny;https://www.linkedin.com/company/musee-des-impressionnismes-giverny/;https://www.tiktok.com/@museedesimpressionnismes [{« type »: « link », « value »: « https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/rendez-vous-aux-jardins-2026-visite-guidee-du-jardin »}] [{« link »: « https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/rendez-vous-aux-jardins-2026-visite-guidee-du-jardin »}] Le jardin du musée des impressionnismes Giverny, conçu en 1992 par le cabinet Reichen et Robert puis fleuri par le paysagiste Mark Rudkin, se laisse découvrir au fur et à mesure de la déambulation. Structuré et contemporain, il se compose de parterres monochromes ou thématiques, qui se succèdent de manière symétrique, séparés par des haies où les hêtres alternent avec les thuyas émeraudes. De nombreuses variétés de plantes composent les espaces colorés du jardin : bleu, rose, jaune, blanc et noir, ainsi que les espaces parfumés et créatifs. Au pied de la colline de Giverny, une prairie de 2000 m² rend hommage aux impressionnistes avec ses coquelicots en début d’été, se transformant en un champ de meules à l’automne. Classé “jardin remarquable” et labellisé LPO. Train : SNCF Ligne Paris St-Lazare – Rouen : arrêt Vernon/Giverny puis navettes, vélos et taxis à la gare. Voiture : A13 – sortie n° 16, direction Vernon puis Giverny. Parking gratuit, accès par Chemin du Roy, D5. Vélo : depuis Vernon (5km) sur le parcours de La Seine à Vélo.

Découverte des fleurs et astuces de jardinage

© Musée des impressionnismes Giverny