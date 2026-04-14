Visite guidée du jardin, Jardin Extraordinaire de Brest, Brest

Visite guidée du jardin Samedi 6 juin, 15h00 Jardin Extraordinaire de Brest Finistère

Visite limitée à 40 personnes (plusieurs groupes proposés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Nous vous invitons à un voyage aux quatre coins du globe à travers la visite d’un jardin d’acclimation sur la pointe bretonne. Dépaysement garanti !

Un petit atelier sensoriel sur le thème de la vue sera également proposé en plus de la visite à l’entrée du jardin.

Jardin Extraordinaire de Brest Rue Amiral Troude 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne https://www.facebook.com/unjardinextraordinairesurlesfalaisesdebrest;https://www.youtube.com/watch?v=KM77ROPX4yY Jardin d’acclimatation sur les falaises de Brest près du port de Commerce. Jardin associatif créé depuis 2019. Proximité parking, placette avec table de pique nique à l’entrée du jardin. Attention: visite du jardin NON PMR.

Nous vous invitons à un voyage aux quatre coins du globe à travers la visite d’un jardin d’acclimation sur la pointe bretonne. Dépaysement garanti !

©JEB