Visite guidée du jardin, Jardin Extraordinaire de Brest, Brest
Visite guidée du jardin, Jardin Extraordinaire de Brest, Brest samedi 6 juin 2026.
Visite guidée du jardin Samedi 6 juin, 15h00 Jardin Extraordinaire de Brest Finistère
Visite limitée à 40 personnes (plusieurs groupes proposés)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Nous vous invitons à un voyage aux quatre coins du globe à travers la visite d’un jardin d’acclimation sur la pointe bretonne. Dépaysement garanti !
Un petit atelier sensoriel sur le thème de la vue sera également proposé en plus de la visite à l’entrée du jardin.
Jardin Extraordinaire de Brest Rue Amiral Troude 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne https://www.facebook.com/unjardinextraordinairesurlesfalaisesdebrest;https://www.youtube.com/watch?v=KM77ROPX4yY Jardin d’acclimatation sur les falaises de Brest près du port de Commerce. Jardin associatif créé depuis 2019. Proximité parking, placette avec table de pique nique à l’entrée du jardin. Attention: visite du jardin NON PMR.
Nous vous invitons à un voyage aux quatre coins du globe à travers la visite d’un jardin d’acclimation sur la pointe bretonne. Dépaysement garanti !
©JEB
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