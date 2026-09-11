Visite Guidée du jardin « Ô Potager nourricier » de PRUNEL, 6 rue du butor, 97400 ST DENIS REUNION, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · 6 rue du butor, 97400 ST DENIS REUNION · Saint-Denis
Informations pratiques
Visite Guidée du jardin « Ô Potager nourricier » de PRUNEL Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 6 rue du butor, 97400 ST DENIS REUNION La Réunion
limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Situé sur un ancien quartier d’habitation d’esclaves du bas de Saint-Denis, le jardin partagé Ô Potager Nourricier est aujourd’hui un espace de transmission, de mémoire et de réappropriation culturelle. À travers une visite guidée et des ateliers photographiques, nous mettons en lumière les plantes alimentaires, médicinales et symboliques que les ancêtres ont emportées avec eux lors de leur déplacement forcé : graines, remèdes, pratiques agricoles, cultures culinaires.
Chaque plante a sa trace …
Dégustation de tisane
6 rue du butor, 97400 ST DENIS REUNION 6 rue du Butor Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion
Situé sur un ancien quartier d’habitation d’esclaves du bas de Saint-Denis, le jardin partagé Ô Potager Nourricier est aujourd’hui un espace de transmission, de mémoire et de réappropriation
©maitepayet
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