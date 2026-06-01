Visite guidée du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie, La Fabrique de patrimoines en Normandie, Caen

Visite guidée du Labo de la Fabrique de patrimoines en Normandie Samedi 19 septembre, 14h00 La Fabrique de patrimoines en Normandie Calvados

Durée 2h, départs des visites à 14h et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le service de conservation, restauration & imagerie scientifique de la Fabrique de patrimoines en Normandie ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Vous pourrez découvrir nos actions en termes de conservation préventive, visiter l’atelier de restauration et le studio d’imagerie scientifique.

Nous vous expliquerons nos missions d’accompagnement des institutions patrimoniales et des particuliers dans la préservation de leurs collections.

Vous comprendrez les méthodes et l’éthique qui dirigent nos travaux de restauration de peintures de chevalet.

Et vous pourrez visualiser des objets patrimoniaux comme vous ne les avez jamais vus, grâce à nos outils d’imagerie scientifique.

En résonance avec le thème « Patrimoine en danger », une galerie en ligne accessible sur collections.musees-normandie.fr viendra compléter la visite en mettant en lumière des œuvres restaurées des musées normands à travers des vues avant/après et des images issues de l’imagerie scientifique

La Fabrique de patrimoines en Normandie 9 rue Vaubenard, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 53 44 93 https://www.lafabriquedepatrimoines.fr parking

Le service de conservation, restauration & imagerie scientifique de la Fabrique de patrimoines en Normandie ouvre exceptionnellement ses portes au public.

© La Fabrique de patrimoines en Normandie