Visite guidée du lavoir des Bataillots, Lavoir des Bataillots, Yzeure

Informations pratiques

Visite guidée du lavoir des Bataillots Dimanche 20 septembre, 14h00 Lavoir des Bataillots Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

La restauration du Lavoir des Bataillots

Retour sur l’histoire de ce lavoir et des modes de construction de ces équipements qui ont marqué nos paysages urbains. RDV à l’angle de la rue des Cladets et de la rue de la République.

Participez à sa future mise en valeur en proposant vos idées de manière anonyme dans une boîte déposée à cet effet au lavoir, du 18 au 20 septembre.

Lavoir des Bataillots Rue des Cladets 03400 YZEURE Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0661941465 https://www.ville-yzeure.com Le lavoir des Bataillots fut construit au XIXe siècle et agrandi au fil des décennies. Alimenté par le ruisseau du Danube, il était un lieu animé du quartier où les femmes se retrouvaient. Utilisé jusque dans les années 80, sa toiture fut restaurée en 2024. Parking à proximité.

La restauration du Lavoir des Bataillots

©Ville d’Yzeure