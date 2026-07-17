Visite guidée du lycée Janson de Sailly, Lycée Janson de Sailly, Paris

Informations pratiques

Visite guidée du lycée Janson de Sailly Samedi 19 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Lycée Janson de Sailly Paris

Gratuit / Réservation obligatoire / Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire du lycée Janson de Sailly !

Laissez-vous guider par nos professeurs d’Histoire et nos élèves d’Histoire des Arts pour une déambulation unique de plus de 2 heures à travers les salles patrimoniales de l’établissement.

La visite vous ouvrira également les portes de nos laboratoires de SVT et de Physique. En fin de parcours, place à la pratique : nos enseignants scientifiques vous proposeront des démonstrations étonnantes, réalisées avec d’anciens appareils de physique.

Lycée Janson de Sailly 106 rue de la Pompe 75116 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 55 73 28 00 http://janson-de-sailly.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://doodle.com/sign-up-sheet/participate/6e0a3c4d-dda5-4e15-b2a1-d57f474956cc/select »}] Le Lycée Janson de Sailly ouvre ses portes le 13 octobre 1884. Il concrétise les vœux formulés par Alexandre-Emmanuel-François Janson dans son testament. En effet ce bourgeois aisé léguait à l’Université « tous les deniers libres provenant de ma succession » à charge de « créer à Paris une institution sous le nom de Collège Janson, où des jeunes gens distingués par leur amour filial et âgés d’au moins douze ans recevront l’éducation des humanités ». Les travaux sont confiés à l’architecte Charles Laisné avec pour mission de réaliser selon les vœux de Jules Ferry alors ministre de l’Instruction publique et des Beaux arts, « le lycée des temps nouveaux (…) nous voulons installer, comme en ce lycée modèle, les vastes préaux, les beaux ombrages, la lumière, le soleil, tout ce qu’il faut aux enfants comme aux plantes, car ils vivent avant tout comme elles, de soleil et de grand air ». Outre l’intérêt que présentent les bâtiments à l’architecture en fer et en pierres, la décoration d’ensemble ne laisse rien au hasard. Sur la façade principale en pierre de taille, rue de la Pompe, s’échelonnent les bustes de grands écrivains (de Corneille à Voltaire), quant aux pavillons d’angle qui s’élèvent sur deux étages, ils sont ornés des bustes d’écrivains et de savants (de Montaigne et Descartes à Guizot et Victor Cousin et bien sûr Victor Hugo). Enfin, l’entrée principale est encadrée de statues représentant les Lettres et les Sciences. A l’intérieur de la cour d’honneur des médaillons en lave émaillée figurent, dans ce qui devait être et est devenu un « grand » lycée scientifique, les visages de huit grands savants du XVIIIe et XIXe siècle. Métro Ligne 9 (rue de la Pompe) Métro Ligne 6 (Trocadéro) Métro Ligne 2 (Victor Hugo) Bus Ligne 52

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