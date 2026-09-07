Visite guidée du Lycée Lakanal, Cité scolaire Lakanal, Sceaux
samedi 19 septembre 2026 · Cité scolaire Lakanal · Sceaux
Informations pratiques
Visite guidée du Lycée Lakanal 19 et 20 septembre Cité scolaire Lakanal Hauts-de-Seine
Sur inscription obligatoire auprès de la maison du Tourisme. 30 personnes maximum. Rendez-vous à l’entrée principale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite à travers cet établissement scolaire prestigieux construit comme un lycée modèle à partir de 1882. Cette visite permet de découvrir des sites emblématiques tels que la fresque des rugbymen (peinture classée au patrimoine), le monument aux morts, le gymnase, le parc du lycée et ses arbres remarquables et le samedi après-midi en plus le bâtiment scientifique. Animations également avec l’Association de gravure JJJ Rigal (100e anniversaire de sa naissance) et Les amis de Jean Couy (peinture).
Samedi : départs à 14h, 15h, 16h et 17h.
Dimanche : départs à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
Durée : de 1h30 à 1h45
Visites organisées par l’association des amis et des anciens élèves du lycée Lakanal (AAAELLK).
Cité scolaire Lakanal 3 avenue du Président Franklin Roosevelt 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}]
Visite commentée
À voir aussi à Sceaux (Hauts-de-Seine)
- Visite guidée de l’exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc », Mairie de Sceaux, Sceaux 18 septembre 2026
- Concert de musique classique, Cité scolaire Lakanal, Sceaux 18 septembre 2026
- Exposition « Marie-Curie hier et aujourd’hui », Lycée Marie-Curie, Sceaux 19 septembre 2026
- Trois œuvres or et métal en fusion signées Guillaume Bottazzi à Sceaux, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Sceaux, Sceaux 19 septembre 2026
- Exposition « Objectif Sceaux. La Ville et ses habitants au temps du noir et blanc », Hôtel de ville, Sceaux 19 septembre 2026