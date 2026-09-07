Visite guidée du Lycée Lakanal, Cité scolaire Lakanal, Sceaux

Informations pratiques

Visite guidée du Lycée Lakanal 19 et 20 septembre Cité scolaire Lakanal Hauts-de-Seine

Sur inscription obligatoire auprès de la maison du Tourisme. 30 personnes maximum. Rendez-vous à l’entrée principale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite à travers cet établissement scolaire prestigieux construit comme un lycée modèle à partir de 1882. Cette visite permet de découvrir des sites emblématiques tels que la fresque des rugbymen (peinture classée au patrimoine), le monument aux morts, le gymnase, le parc du lycée et ses arbres remarquables et le samedi après-midi en plus le bâtiment scientifique. Animations également avec l’Association de gravure JJJ Rigal (100e anniversaire de sa naissance) et Les amis de Jean Couy (peinture).

Samedi : départs à 14h, 15h, 16h et 17h.

Dimanche : départs à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.

Durée : de 1h30 à 1h45

Visites organisées par l’association des amis et des anciens élèves du lycée Lakanal (AAAELLK).

Cité scolaire Lakanal 3 avenue du Président Franklin Roosevelt 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}]

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