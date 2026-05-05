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Visite guidée du lycée, Lycée François Ier, Le Havre

Visite guidée du lycée, Lycée François Ier, Le Havre

Visite guidée du lycée, Lycée François Ier, Le Havre samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Lycée François Ier

Adresse : 2 rue Jean-Paul Sartre, 76600 Le Havre

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Visite guidée du lycée Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée François Ier Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du lycée François Ier

Lycée François Ier 2 rue Jean-Paul Sartre, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Anatole France Seine-Maritime Normandie 02 35 19 20 00 Visite guidée du lycée
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©E. Vallois

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