Visite guidée du lycée, Lycée François Ier, Le Havre

Visite guidée du lycée Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée François Ier Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du lycée François Ier

Lycée François Ier 2 rue Jean-Paul Sartre, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Anatole France Seine-Maritime Normandie 02 35 19 20 00 Visite guidée du lycée

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