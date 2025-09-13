Visite guidée du Malzieu-Ville, Office de Tourisme Margeride en Gévaudan, Le Malzieu-Ville

Informations pratiques

Visite guidée du Malzieu-Ville Samedi 19 septembre, 18h30 Office de Tourisme Margeride en Gévaudan Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Laissez-vous guider à travers les ruelles du Malzieu-Ville et plongez dans l’histoire de cette remarquable cité médiévale.

Au fil de la visite, découvrez les vestiges des remparts, les portes fortifiées, les tours de défense, les maisons anciennes et les places qui témoignent du riche passé de cette ancienne cité du Gévaudan.

Office de Tourisme Margeride en Gévaudan 315 boulevard Brun de Villeret 48140 Le Malzieu-Ville Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie

Laissez-vous guider à travers les ruelles du Malzieu-Ville et plongez dans l’histoire de cette remarquable cité médiévale. Au fil de la visite, découvrez les vestiges des remparts, les portes les de…

©Marion Larguier