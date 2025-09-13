Visite libre de la Tour de l’Horloge, Rue de l’horloge, Le Malzieu-Ville
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'horloge · Le Malzieu-Ville
Informations pratiques
Visite libre de la Tour de l’Horloge 19 et 20 septembre Rue de l’horloge Lozère
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Découvrez la tour de l’Horloge, l’un des monuments emblématiques du Malzieu-Ville. Vestige des anciennes fortifications médiévales, elle témoigne du riche passé de cette cité fortifiée.
La visite offre un point de vue remarquable sur le cœur historique du village, ses remparts et les paysages alentour.
Rue de l’horloge 48140 Le Malzieu-Ville Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie 0466318273
Découvrez la Tour de l’Horloge, l’un des monuments emblématiques du Malzieu-Ville. Vestige des anciennes fortifications médiévales, cette tour témoigne de l’histoire de cette cité fortifiée. La offre…
©Marion Larguier
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