Visite libre de l’ancien couvent des Ursulines, Ancien couvent des Ursulines, Le Malzieu-Ville
samedi 19 septembre 2026 · Ancien couvent des Ursulines · Le Malzieu-Ville
Informations pratiques
Visite libre de l’ancien couvent des Ursulines 19 et 20 septembre Ancien couvent des Ursulines Lozère
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Poussez les portes de l’ancien couvent des Ursulines, un lieu emblématique de l’histoire du Malzieu-Ville. Fondé au XVIIᵉ siècle, cet ancien établissement religieux a joué un rôle majeur dans la vie de la cité, notamment grâce aux missions d’enseignement et d’éducation assurées par les religieuses ursulines.
Au fil de la visite, découvrez l’histoire de ce lieu chargé de mémoire et son importance dans le développement de la ville.
Ancien couvent des Ursulines Place Eugène de Rozière 48140 Le Malzieu-Ville Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie
Poussez les portes de l’ancien couvent des Ursulines, un lieu emblématique de l’histoire du Malzieu-Ville. Fondé au XVIIᵉ siècle, cet ancien établissement religieux a joué un rôle majeur dans la vie…
©Benjamin Guézet
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