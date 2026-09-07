Visite guidée du manoir de Giverdy, Manoir de Giverdy, Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Giverdy · Sainte-Marie
Informations pratiques
Visite guidée du manoir de Giverdy 19 et 20 septembre Manoir de Giverdy Nièvre
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le manoir de Giverdy, qui a été la résidence de gentilshommes verriers du XVe à la fin du XVIIe siècle. Ils étaient installés à proximité, au lieu-dit le Four-vieux, au XIVe siècle, puis au Chambon, avant de résider au XVe siècle à Giverdy. Ces trois sites gardent des traces de leur activité qui est devenue artistique avec l’arrivée des verriers italiens en Nivernais à la fin du XVIe siècle.
Manoir de Giverdy 2 chemin du Manoir 58330 Sainte-Marie Sainte-Marie 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le manoir de Giverdy, qui a été la résidence de gentilshommes verriers du XVe à la fin du XVIIe siècle. Ils étaient installés à au à…
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