UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Marie

Visite guidée du manoir de Giverdy, Manoir de Giverdy, Sainte-Marie

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Giverdy · Sainte-Marie

Visite guidée du manoir de Giverdy, Manoir de Giverdy, Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir de Giverdy
Adresse
2 chemin du Manoir 58330 Sainte-Marie
Ville
58330 Sainte-Marie
Département
Nièvre
Tarif
Entrée libre

Visite guidée du manoir de Giverdy 19 et 20 septembre Manoir de Giverdy Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le manoir de Giverdy, qui a été la résidence de gentilshommes verriers du XVe à la fin du XVIIe siècle. Ils étaient installés à proximité, au lieu-dit le Four-vieux, au XIVe siècle, puis au Chambon, avant de résider au XVe siècle à Giverdy. Ces trois sites gardent des traces de leur activité qui est devenue artistique avec l’arrivée des verriers italiens en Nivernais à la fin du XVIe siècle.

Manoir de Giverdy 2 chemin du Manoir 58330 Sainte-Marie Sainte-Marie 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le manoir de Giverdy, qui a été la résidence de gentilshommes verriers du XVe à la fin du XVIIe siècle. Ils étaient installés à au à…

© DR

À voir aussi à Sainte-Marie (Nièvre)