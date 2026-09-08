Visite guidée du manoir de la Ponjardière, Manoir de la Ponjardière, Avezé

Informations pratiques

Visite guidée du manoir de la Ponjardière 19 et 20 septembre Manoir de la Ponjardière Sarthe

Attention, l’accès à l’étage du bâtiment peut être difficile, l’escalier à vis n’a pas été restauré et n’a pas de rampe. Il est possible néanmoins d’entrer au rez-de-chaussée, sans marche, par l’arrière du bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées des extérieurs et de l’intérieur par les propriétaires de 14h à 18h (départ toutes les 30 minutes).

Goûter médiéval, avec participation libre et non-obligatoire, pour permettre un temps d’échange convivial à la fin de la visite.

Les enfants sont les bienvenus et la visite sera adaptée à leur présence.

Manoir de la Ponjardière Avezé La Ponjardière Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire 06 63 81 74 43 https://laponjardiere.fr/ Surplombant la vallée de l’Huisne, la configuration actuelle du Manoir de la Ponjardière avec sa façade en pierre remonterait à la fin du XVème siècle. Mais des poteaux encore visibles à l’intérieur laissent supposer qu’une construction en pans de bois antérieure était sur le site.

Le Manoir avait une vocation agricole. De nombreux communs entourent le bâtiment, deux autres bâtiments situés à l’arrière sont devenus des propriétés distinctes.

Quelques éléments défensifs (meurtrières à couleuvrine, anciennes traces de grille sur la fenêtre du RDC, système de fermeture de la porte d’entrée) complètent la position dominante, utiles lors de la guerre de 100 ans et les guerres de Religion entre 1562 et 1598.

Le Manoir est la dernière défense entre les Anglais situés à Nogent-Le-Rotrou et les Français, situés à la Ferté Bernard.

Il a été divisé en deux logements au cours du XIXème siècle

Visites guidées des extérieurs et de l’intérieur par les propriétaires de 14h à 18h (départ toutes les 30 minutes).

©cathel.tourmente