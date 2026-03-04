Visite guidée du moulin de la biodiversité Neuvy-sur-Barangeon

Visite guidée du moulin de la biodiversité

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif enfant

Début : 2026-11-07 09:00:00

fin : 2026-11-28 12:30:00

2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28

Visites guidée avec accueil café et thé.

Visites guidée avec accueil café et thé.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Guided tours with coffee and tea.

