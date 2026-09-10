Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire, Musée du textile et de la mode, Cholet

Informations pratiques

Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire 19 et 20 septembre Musée du textile et de la mode Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée du Textile et de la Mode, installé dans une ancienne blanchisserie, retrace l’histoire de l’industrie textile choletaise du XVIIIème siècle à nos jours et présente les savoir-faire qui y sont liés.

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772250 https://collections-musees.cholet.fr Le musée, installé dans une ancienne blanchisserie, présente les éléments clés de l’histoire textile choletaise : techniques et savoir-faire, productions anciennes et mode contemporaine. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.

Le Musée du Textile et de la Mode, installé dans une ancienne blanchisserie, retrace l’histoire de l’industrie textile choletaise du XVIIIème siècle à nos jours et présente les savoir-faire qui y…

©Musées de Cholet