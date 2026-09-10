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Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire, Musée du textile et de la mode, Cholet

samedi 19 septembre 2026 · Musée du textile et de la mode · Cholet

Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire, Musée du textile et de la mode, Cholet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du textile et de la mode
Adresse
Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire

Visite guidée du musée : De la fibre à l’étoffe, histoire d’un territoire 19 et 20 septembre Musée du textile et de la mode Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée du Textile et de la Mode, installé dans une ancienne blanchisserie, retrace l’histoire de l’industrie textile choletaise du XVIIIème siècle à nos jours et présente les savoir-faire qui y sont liés.

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772250 https://collections-musees.cholet.fr Le musée, installé dans une ancienne blanchisserie, présente les éléments clés de l’histoire textile choletaise : techniques et savoir-faire, productions anciennes et mode contemporaine. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.
Le Musée du Textile et de la Mode, installé dans une ancienne blanchisserie, retrace l’histoire de l’industrie textile choletaise du XVIIIème siècle à nos jours et présente les savoir-faire qui y…

©Musées de Cholet

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