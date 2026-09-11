Visite guidée du Musée de la Lunette, Musée de la Lunette, Hauts de Bienne
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Lunette · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Visite guidée du Musée de la Lunette 19 et 20 septembre Musée de la Lunette Jura
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Inscription sur place le jour même
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider par une médiatrice culturelle qui vous fera découvrir toutes les spécificités de l’industrie lunetière à Morez, la manière dont elle a façonné la ville, et comment elle s’est intégrée dans l’histoire mondiale de la lunette.
Musée de la Lunette Place Jean Jaurès, 39400 Hauts de Bienne, France Hauts de Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384333930 https://www.musee-lunette.fr Situé à Morez, capitale de la lunetterie française, le Musée de la lunette retrace l’histoire de la lunette à monture métallique, commencée en 1796 grâce à l’habileté d’un maître-cloutier. Découvrez comment les haut-jurassiens ont développé à la faveur de leur ingéniosité et de leur savoir-faire une véritable filière industrielle, encore aujourd’hui reconnue pour sa qualité et sa créativité.
Le Musée de la lunette conserve, en dépôt, la collection EssilorLuxottica – Pierre Marly, constituée de plus de 2500 pièces rares et prestigieuses. Rassemblée par Pierre Marly, surnommé “le couturier des lunettes”, celle-ci retrace l’histoire mondiale de la lunette dans un voyage qui débute au XIIIe siècle et nous fait traverser l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Le ticket d’entrée autorise un stationnement illimité sur le parking devant le musée (zone bleue).
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© Musée de la Lunette
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