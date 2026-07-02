Visite guidée du musée de la pharmacie Albert Ciurana, Faculté de pharmacie de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée du musée de la pharmacie Albert Ciurana Samedi 19 septembre, 09h00 Faculté de pharmacie de Montpellier Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fondé en 1972 par Albert Ciurana, pharmacien d’officine, le musée retrace la longue histoire de la pharmacie à Montpellier.

Il met en lumière les découvertes des maîtres de cette faculté, l’enseignement de l’art pharmaceutique, les différentes facettes du métier, ainsi que l’évolution du médicament.

Enrichi en permanence par des dons, il est animé par des pharmaciens diplômés bénévoles.

Faculté de pharmacie de Montpellier 15 avenue Charles Flahault, 34092 Montpellier Montpellier 34092 Centre Hérault Occitanie https://pharmacie.edu.umontpellier.fr/

Fondé en 1972 par Albert Ciurana, pharmacien d’officine, le musée retrace la longue histoire de la pharmacie à Montpellier.

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